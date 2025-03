Rak - 2025-03-24 / 2025-03-30

Odwrócona czwórka denarów, dwójka buław, piątka buław. Już od samego poniedziałku warto skupić się na tym, co najważniejsze, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. W pracy na etacie nie jest to dobry czas, bo zmierzysz się z falą krytyki. Nie załamuj się jednak, tylko wyciągnij wnioski z aktualnej sytuacji lub ewentualnych błędów. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny wdawać się w niepotrzebne dyskusje z klientami, bo wynikną z tego tylko kłopoty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać na nieprzemyślane działania, bo mogą one przynieść więcej szkód niż pożytku. W sprawach finansowych niespodziewanie otrzymasz zastrzyk gotówki, który podreperuje twój nadszarpnięty budżet.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell