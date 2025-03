Najczęściej spotykanym wężem, który może pojawić się w ogrodach w niemal każdej części Polski, jest zaskroniec zwyczajny . Choć ten gatunek nie zagraża ludziom, jego rozmiary bywają zaskakujące, ponieważ dorosłe samice osiągają nawet półtora metra długości. W południowych i centralnych województwach występują również gniewosze plamiste, często mylone ze żmijami ze względu na podobne ubarwienie. W rzeczywistości nie są one jadowite i polują głównie na jaszczurki. Z kolei w Bieszczadach można spotkać węża Eskulapa, największego polskiego gada, który dorasta do dwóch metrów i występuje bardzo rzadko, wyłącznie w kilku lokalizacjach .

Węże pojawiają się w ogrodach, które zapewniają im odpowiednie warunki do życia . Szczególnie chętnie zasiedlają miejsca z wysoką trawą, gęstą roślinnością, porzuconymi materiałami ogrodowymi, kamieniami czy pustymi donicami. Tego typu struktury oferują im osłonę przed drapieżnikami i stabilną temperaturę. Obecność zbiorników wodnych zwiększa prawdopodobieństwo wizyt zaskrońców, które doskonale radzą sobie w wodzie i żywią się płazami oraz rybami.

Gniewosze plamiste wybierają natomiast suche, nasłonecznione miejsca, gdzie łatwo im upolować jaszczurki i drobne padalce. Wszystkie gatunki węży występujące w Polsce są objęte ochroną, dlatego ich zabijanie, chwytanie czy płoszenie jest prawnie zabronione. Oznacza to, że w przypadku ich obecności należy zachować spokój i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Węże w ogrodzie: co robić?

W przypadku zauważenia węża na działce lub w ogrodzie nie należy podejmować gwałtownych działań ani prób jego przepędzenia. Większość gatunków spotykanych w Polsce to gady łagodne i kompletnie niegroźne dla człowieka, które same opuszczają teren, jeśli przestaje być on dla nich przyjazny. Zamiast reagować impulsywnie, warto skupić się na prewencji, czyli odpowiednim zarządzaniu przestrzenią wokół domu.