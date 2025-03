Strzelec - 2025-03-03 / 2025-03-09

Dziesiątka mieczy, odwrócony Rycerz kielichów, dziewiątka mieczy. W tym tygodniu korzystaj z tego co przyniesie los, i nie martw się niczym na zapas. W pracy na etacie szybko uporasz się z tym, za co nie miałeś ochoty się zabrać. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą skupią się na poszukiwaniu funduszy na wiosenne wyjazdy, które pomogą im rozwinąć biznes. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej optymistyczne i wierzyć w to, że szybko nauczą się czegoś, czego obecnie nie potrafią. W sprawach finansowych ci się powiedzie, bo zyskasz dodatkowe zlecenia i uda się dorobić.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell