Hollywood lubi szczęśliwe zakończenia, ale rzeczywistość nie zawsze wpisuje się w filmowy scenariusz. Wiele produkcji przedstawia miłość jako natychmiastowe połączenie dwóch dusz, które pokonują każdą przeszkodę bez realnych kompromisów . Filmy takie jak "Pamiętnik" czy "Notting Hill" kreują obraz miłości jako przeznaczenia, co może wpływać na nasze oczekiwania.

Psychoterapeutka Katarzyna Miller zauważa, że romantyczne filmy mogą prowadzić do rozczarowań, ponieważ nie pokazują codziennych wyzwań związków .

W rzeczywistości miłość to nie tylko fajerwerki, ale także rozmowy o rachunkach, kompromisy i wzajemne wsparcie

Badania przeprowadzone przez psychologów z University of Michigan wykazały, że osoby regularnie oglądające komedie romantyczne mogą wykazywać tendencję do wiary w mit "bratniej duszy" oraz przekonanie, że prawdziwa miłość nie wymaga pracy. Takie podejście może prowadzić do frustracji w rzeczywistych związkach, gdy pojawiają się trudne momenty.