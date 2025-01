Wodnik - 2025-01-20 / 2025-01-26

Dziewiątka kielichów, ósemka buław, dziesiątka denarów. Styczniowa aura zachęci cię do skupiania swojej energii na konkretnym celu. W pracy na etacie zapragniesz zdobyć więcej, a wyższe stanowisko będzie Cię kusić. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały się mierzyć z urzędowymi sprawami, których tak nie lubią. Pod koniec tygodnia spodziewaj się kontroli. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pomoc ze strony dawnego znajomego. Teraz on może okazać się Twoim przyszłym przełożonym, zastanów się, czy chcesz w to wejść. W sprawach finansowych wystrzegaj się nie kontrolowanych wydatków. W weekend znajdź czas na relaks, aby odzyskać równowagę.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell