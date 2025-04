GUS opublikował nowe tablice do wyliczania emerytur. Rekordowe wartości!

Opublikowane przez GUS tablice przedstawiają przewidywaną długość życia w zależności od aktualnego wieku osoby. Wartości te zostały szczegółowo określone do miesięcy, co umożliwia dokładne wyliczenie emerytury. W porównaniu do poprzednich lat, zaobserwowano wyraźny wzrost średniego dalszego trwania życia w niemal wszystkich grupach wiekowych.