Momentowi przejścia na emeryturę towarzyszy na ogół uczucie szczęścia, spełnienia, zadowolenia. Współpracownicy i przełożeni w ostatni dzień pracy gratulują, dziękują, wręczają prezenty. Są wzniosłe podsumowania, czasem łzy wzruszenia, uściski, kwiaty. A co się dzieje później? Chciałoby się powiedzieć: zasłużony odpoczynek, "nic niemuszenie", pełen relaks. A jednak wczesna emerytura potrafi stanowić wyzwanie dla części osób. Nagła odmiana po 20, 30 czy 40 latach pracy jest szokiem dla organizmu i umysłu. Zmieniają się pory snu i przebudzenia, pory posiłków, codzienna rutyna. Czasu robi się niebezpiecznie dużo, a nie zawsze jest czym go zapełnić. W dłuższej perspektywie odczuje to nie tylko nasze ciało, ale także umysł.

Samo zagubienie w nowej rzeczywistości nie jest faktorem sprzyjającym spadkowi funkcji poznawczych, ale brak stymulacji mózgu, która była obecna przez poprzednie dziesiątki lat (w pracy) już tak. Naukowcy nazywają to dość brutalnie: "Używaj albo strać". I chodzi o zapewnienie naszemu umysłowi jak największej liczby bodźców, by utrzymać go w dobrej kondycji. Podobnie jak mięśnie, nieużywane funkcje mózgu będą słabnąć, zanikać. Leżenie w domu, brak kontaktów z grupą ludzi, niewielka ilość obowiązków - to wszystko składa się na przyspieszony spadek funkcji poznawczych mózgu. I to niemało, bo aż o 38 proc. w porównaniu do osób, które są aktywne zawodowo. I to bez względu na wiek. Czy da się temu zaradzić?