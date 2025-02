Baran - 2025-02-24 / 2025-03-02

Kochankowie, Cesarz, 9 Buław Musisz znaleźć balans w swojej obecnej relacji partnerskiej. Czasami zbyt ostro chcesz postawić na swoim a to nie zawsze jest dobre dla ciebie i twojej ukochanej osoby. Staraj się być, mimo to, bardziej otwarty na dialog. Do odważnych świat należy. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? To nie będzie lekki tydzień. Twoja ukochana osoba przechodzi kryzys a ty wcale tego nie zauważasz. To nie trwa od wczoraj. Zacznij działać, bo naprawdę może być źle. Warto zdobyć się na szczerą i oczyszczającą rozmowę. W pracy zwróc uwagę na potrzeby Koziorożca. Nie możesz go już dłużej ignorować.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall