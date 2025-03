Krzew osiąga wysokość od 1,5 do 3 m, ma wydłużone liście, a system korzeniowy jest dość płytki. Forsycja na tle innych roślin wyróżnia się przede wszystkim żółtymi kwiatami mającymi cztery płatki. Wśród najczęściej uprawianych odmian znajdują się m.in. Beatrix Farrand , Golden Times, Sunday czy Vitellina. Wiosną zakwita jako jedna z pierwszych roślin.

Kiedy sadzić forsycję? Chociaż krzew sadzi się w sierpniu lub wrześniu, to jednak najlepszym terminem na sadzenie forsycji jest marzec. Warto pamiętać, że w tym przypadku roślina powinna być posadzona jeszcze przed rozwinięciem się kwiatów.

Roślinę sadzi się z sadzonek - należy wykopać dół dwukrotnie głębszy niż doniczka, w której znajdowała się forsycja. Sadzonkę należy umieścić w ziemi, zasypać i obficie podlać. Jeżeli gleba jest piaszczysta, warto dodać do wykopanego dołu również kompostownik. Roślina preferuje wilgotną, żyzną glebę o dobrej przepuszczalności (6,8 - 7,7 pH).

Forsycja nie dość, że jest długowieczna, to na dodatek masowo pokrywa się kwiatami

123RF/PICSEL

Forsycje uwielbiają słoneczne stanowiska. Co prawda dobrze poradzą sobie również w półcieniu, ale w takim przypadku kwitnienie nie będzie aż tak obfite. Warto zadbać też o miejsce, w którym forsycja nie będzie narażona na przeciągi.

Roślina jest wrażliwa na suszę, dlatego dobrze pamiętać o regularnym podlewaniu. Młoda forsycja wymaga podlewania co dwa-trzy dni. Starszym okazom wystarczy rzadsze podlewanie. Wilgoć w podłożu można zatrzymać poprzez posypanie ziemi wokół np. korą. W tym przypadku lepiej nie przesadzać, ponieważ zbytnia wilgotność może doprowadzić do gnicia korzeni.

Kolejnym ważnym punktem w pielęgnacji forsycji jest nawożenie. Wiosną najlepiej wykorzystać w tym celu kompost lub nawóz mineralny do kwitnących roślin ogrodowych.

Ważnym punktem dbania o forsycję jest również przycinanie. Dzięki temu krzew co roku będzie zachwycał bujnym kwitnieniem. Najlepszy termin to kwiecień lub maj - gałęzie krzewów należy skrócić o jedną trzecią długości. Na bieżąco należy też usuwać chore, uszkodzone lub suche gałęzie. Jeżeli chcemy odmłodzić roślinę, warto co kilka lat usuwać znajdujące się u nasady najstarsze pędy.