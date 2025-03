Horoskop dzienny na 11.03.2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

W sprawach cudzej miłości postaraj się być dziś dyskretny. Ktoś będzie chciał powierzyć ci swoje sekrety, a to nie oznacza, że możesz się nimi dzielić z innymi. Ktoś raczej oczekuje wsparcia i dobrego słowa. Ale musisz to zrobić z umiarem.

Horoskop dzienny dla Byka

Ktoś z pracy zaproponuje ci udział w ważnym projekcie. To spowoduje, że ten cały dzień będzie pełen wyrzeczeń, będziesz bowiem musiał stanąć na wysokości zadania, by wszystko dobrze do tego projektu przygotować. Możliwe, że będziesz musiał się nawet zapisać na dodatkowy kurs.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

W sprawach rodzinnych dziś nie będzie lekko. Czeka cię rozmowa z kimś starszym z rodziny. To będzie trudne, bo wiele się nazbierało negatywnych emocji, a i ona sama ciebie nie oszczędzi. Postaraj się jednak na bok odłożyć swoje emocje, może jakoś uda ci się z nią dojść do porozumienia.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Wcześniej zaplanowane spotkanie z osobą, którą bardzo lubisz dziś się odbędzie, nie masz się zatem czym martwić. Będzie ono bardzo udane, a tym sam naładujesz się po nim pozytywną energią. W domu zaś może nie być za wesoło i potrzeba będzie dystansu, by nie wybuchła awantura.

Horoskop dzienny dla Lwa

Dziś w pracy, porozmawiaj z kimś, komu ufasz i kto ci zawsze dobrze radzi. To ci się przyda podczas załatwiania spraw dla firmy. Dobre wieści są zawsze w cenie a jeśli jeszcze będą one z pożytkiem dla firmy to już w ogóle sukces masz w ręku tak samo jak i prestiż.

Horoskop dzienny dla Panny

Pamiętaj, że samo się jeszcze nigdy nic nie zrobiło. Jeśli pragniesz podwyżki, bo uważasz, że ci się ona należy, idź do przełożonych i konkretnie zaproponuj swoje warunki. Szef się im przyjrzy a ty sam pokażesz, że potrafisz walczyć o swoje i nie jesteś bierny w działaniu.

Horoskop dzienny dla Wagi

Zastanowisz się dziś nad tym, jak bronić się przed atakami osób, które ciebie ostro atakują właśnie i wymagają zbyt wiele, przy czym same nie dają z siebie prawie nic. Tak dalej być nie może i ty musisz zacząć stawiać na swoim i odważnie walczyć o swoją pozycję.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Nie poddawaj się dziś kaprysom ani negatywnym nastrojom, zwłaszcza że chcesz spędzić czas ze swoją ukochaną osobą. Przed wami wieczór miłosnych uciech a do tego potrzebny jest pozytywny nastrój i pozytywne wibracje. Jeśli tak będzie, czeka was naprawdę bardzo udany wieczór.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Jesteś w bardzo udanym związku, ale ktoś z zewnątrz chce to zepsuć. Może pchać cię w objęcia innej osoby i skłonić podstępem do flirtu na boku. To nie jest ci potrzebne zatem nie daj się wziąć pod włos. Trzymaj się swojej ukochanej osoby i nie myśl o romansach.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Zaplanuj dziś dla siebie i może twoich przyjaciół jakiś wypad na siłownię albo basen. Trzeba rozładować negatywne emocje po ciężkim dniu pracy. Może wypad na tańce? To również może być bardzo pożyteczne i naładuje twoje akumulatory na nowy dzień pracy.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Aura dnia sprzyja zawieraniu nowych znajomości. Zatem możesz to zrobić. Takie znajomości to nie tylko doborowe towarzystwo, ale również współpracownicy, od których możesz się zawsze czegoś nowego nauczyć. Wieczorem, liczyć możesz, na ważne wiadomości.

Horoskop dzienny dla Ryb

Twoja intuicja będzie dziś bardzo wyostrzona, ale ty i tak do końca nie weźmiesz pod uwagę jej podszeptów. Warto jednak zaufać jej wskazówkom. To będzie dobre dla ciebie i pozwoli odkryć nowe obszary, jakie do tej pory mogły być poza twoim zasięgiem.

Osiem cech, które świadczą o inteligencji emocjonalnej INTERIA.PL