Co przyniesie wtorek, 11 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana - Karta Wieża Boga

W życiu osobistym może dojść u Ciebie do gwałtownej weryfikacji planów. Czasem nawet zgodność i uczucia nie wystarczą, by iść przez życie ramię w ramię. Sprzyjać muszą także czynniki zewnętrzne oraz czas. Nie forsuj czegoś za wszelką cenę, bo koszt może odebrać Ci całą radość ze zwycięstwa. W finansach rozważ remont domu, ubezpieczenie nieruchomości.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka - Karta Królowa Kielichów

Gdy mowa o uczuciach, nie walcz z własnym cieniem, z czyjąś przeszłością ani z planami na przyszłość. Dokładnie oceń, na co nie masz wpływu i płynnie przejdź do kwestii, które możesz wymusić lub wynegocjować. Delikatnie trącaj w kimś ambicję, ale nie graj mu na nerwach. W finansach możesz zdobyć pieniądze lub kontrakt dzięki czarującemu usposobieniu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt - Karta 6 Buław

W życiu osobistym odniesiesz sukces, gdy zapanujesz nad sprzecznymi emocjami. Jeśli ktoś wywołuje w Tobie huśtawkę nastrojów, to tak naprawdę ma Cię w garści. Odczuwanie wymaga energii, a jeśli jest silne, potrafi też uzależnić. Dbaj o niepodległość emocji. W finansach musisz znaleźć sobie partnera lub partnerkę, która przemówi do osób, do których Ty nie trafiasz.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka - Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym machina została już dawno puszczona w ruch. Jej tryby pracują powoli lecz nieubłaganie. Na wiele rzeczy nie masz obecnie wpływu, a każda interwencja mogłaby odnieść taki skutek jak wsadzanie kija w szprychy koła. Zamiast walczyć z nieuniknionym zajmij dogodne miejsce. W finansach przeczekaj trudny czas, nie wystawiaj się na krytykę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa - Karta Wisielec

W życiu osobistym konieczne może okazać się poświęcenie lub znalezienie pozytywnych aspektów w trudnej sytuacji. Nie musisz udawać, że nic się nie dzieje, ale też nie stawiaj siebie w pozycji ofiary. Każda akcja ma swoją reakcję. Przyjmij konsekwencje z pogodą, bo już niedługo zapomnisz o przykrościach. W finansach trzeba kogoś o coś ładnie poprosić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych intuicja nie zawiedzie Cię tylko wtedy, jeśli poświęcisz dłuższą chwilę medytacji nad nią. Nie doszukuj się znaków w otoczeniu - to magiczne myślenie. Prawda jest w Tobie. W kontaktach z ludźmi wykaż się empatią, współczuciem, słuchaj z uwagą i nie mów zbyt wiele. W finansach trzeba będzie wyczytać pewne kwestie pomiędzy wierszami.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi - Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym postaw na zdrowy hedonizm. Każdą chwilę warto wykorzystać do cna. To właśnie w "dzisiaj" kiełkuje zalążek "jutra". Nie wierz ludziom, którzy obiecują świetlaną przyszłość, a zwróć się ku tym, którzy oferują stabilną, przyjemną i rozwojową teraźniejszość. W finansach możesz wzbogacić się, oferując proste przedmioty wysokiej jakości.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona - Karta 3 Denarów

W życiu osobistym trzeba rozwijać sieć znajomości, zapraszać do swojego grona coraz to nowych ludzi. Nie musisz szukać aktywnie przyjaciół, ale nie zamykaj się na to. Kochaną osobę możesz poznać w pracy, na jakimś kursie lub podczas ćwiczeń. W innych będą pociągały Cię szczególnie ich umiejętności. W finansach najważniejsza okaże się teraz dokładność i punktualność.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych wykorzystaj nadchodzącą okazję, by pogłębić z kimś kontakt, nawiązać miłą rozmowę. Niewiele trzeba, by się do siebie zbliżyć. Uwaga, z jaką wysłuchasz zwierzeń, śmianie się z dowcipów i podtrzymywanie dobrej atmosfery - to wszystko zadziała jak magnes. W finansach możesz szybko pomnożyć pieniądze. Warto włożyć w to wysiłek.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca - Karta 8 Buław

Twoje życie osobiste może okazać się teraz mocno nieuporządkowane. Osoby, które miały zniknąć z niego na dobre, mogą powrócić, a ktoś, kto szykował się, by zapuścić korzenie w pobliżu, nagle zmieni zdanie i postanowi wyruszyć w świat. Wszystko, co możesz, to reagować na te wielkie zmiany i nie brać nic za mocno do serca. W finansach widać roszady personalne.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika - Karta Księżyc

W relacjach prywatnych możesz poznać czyjąś tajemnicę, przeniknąć jego podświadomość, zrozumieć motywacje, odkryć źródło lęku lub choroby. To dobry czas, by zastanowić się również nad sobą, a w szczególności nad kompleksami oraz marzeniami. Czy pozwalają Ci one na łączność ze światem? W finansach możesz zyskać na działalności artystycznej.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb - Karta Śmierć

W relacjach prywatnych trzeba się z czymś nieodwołalnie rozstać. To mógł być plan, nadzieja, marzenie. Jeśli odchodzi w przeszłość, to znaczy, że by Ci nie posłużyło. Być może pewnych kontaktów, wspomnień lub uczuć już wcale nie potrzebujesz, a trzymasz się ich wyłącznie z przyzwyczajenia. W finansach nie możesz osiągnąć celu bez rozczarowania i odcięcia się od kogoś.

