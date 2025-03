Baran - 2025-03-24 / 2025-03-30

Królowa Pucharów, 2 Mieczy, Słońce Czas otworzyć swoje serce na miłość. Inaczej nic z tego nie będzie. Zastanów się nad decyzją, która może wpłynąć na przyszłość twojego związku. To będzie dobre, zatem działaj. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu możesz spokojnie oddać się kontemplacji czy też zwyczajnej melancholii. Znajdą się wokół ciebie osoby, które będą chciały wyprowadzić ciebie z równowagi. Początkowo im się to uda ale zadziała to na krótką metę. Wodnik oraz Byk odpowiednio wpłyną na ciebie i twoje postępowanie. Pamiętaj, by pod koniec każdego dnia, znaleźć czas na odpoczynek i regenerację organizmu.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall