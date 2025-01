Bliźnięta - 2025-01-27 / 2025-02-02

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ktoś przyjdzie do ciebie z propozycją zmiany miejsca pracy. To może być dobre ale wymagać będzie jeszcze od ciebie doprecyzowania wielu spraw, dlatego też nie podejmuj zbyt pochopnie decyzji. O zmianie pracy najlepiej porozmawiaj z przyjaciółmi. Oni pozwolą tobie z dystansu spojrzeć na tę sprawę. Skorpion oczekuje od ciebie, że zainteresujesz się jego miłosną historią. Czeka tylko na to, by móc ją tobie opowiedzieć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall