Bliźnięta - 2025-02-24 / 2025-03-02

Mag, 10 Mieczy, Słońce Masz wszystko, by stworzyć szczęśliwy związek ale wciąż obawiasz się tego, że powtórzy sie to, co było złe w przeszłości. Zatem bez obaw. To, co było złe, nie wróci. W końcu słońce świeci a ty możesz zająć się budowaniem szczęśliwej przyszłości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Koniec tygodnia przyniesie ci upragionny spokój i ukojenie. To będzie dobre dla ciebie. W pracy pojawi się kilka stresujących sytuacji ale przy twoim opanowaniu oraz przy opanowaniu Raka oraz Panny, wyjdziesz z tego obronną ręką. Znajdź czas na relaks i regenerację organizmu. Sen to podstawa.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall