Bliźnięta - 2025-03-03 / 2025-03-09

5 Mieczy, Księżyc, Arcykapłanka Twoje emocje w tym tygodniu będą dość zmienne. Musisz w jakiś sposób je ujarzmić. Pozwól sobie na spontaniczne gesty miłości. Bądź otwarty na nowe doznania i nie bój się wyrazić swoich emocji. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu poczujesz w sobie chęci ale też będziesz miał siłę do tego, by zacząć wprowadzać jakieś zmiany. Nie rób tylko jakieś wielkiej rewolucji bo nie o to tutaj chodzi. Zmiany wprowadzaj stopniowo i spokojnie. Rak oraz Byk dopomogą tobie w tych zmianach. Na nich zawsze możesz liczyć. Pod koniec tygodnia ktoś poprosi ciebie o pomoc. Nie możesz jej odmówić.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall