Byk - 2025-02-24 / 2025-03-02

Gwiazada, As Denarów, 5 Pucharów W tym tygodniu spełnisz swoje miłosne nadzieje i oczekiwania. Ale to prawdziwą miłość musisz budować na solidnych fundamentach. Nie myśl o tym co było. Skup się teraz na tym, co masz tu. To jest teraz najważniejsze dla ciebie i twojej ukochanej osoby. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Pojawi się w pracy pewne rozwiązanie problemu, który trapił ciebie i Lwa już od dłuższego czasu. To w końcu zostanie zamknięte raz na zawsze. Nie będzie dobrze od razu ale zaczniesz być na właściwej ścieżce ku dobru. Przecież nie od dziś wiadomo, że na lepszą przyszłość, warto cierpliwie czekać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall