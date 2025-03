Byk - 2025-03-03 / 2025-03-09

Słońce, As Mieczy, Cesarzowa Przed tobą tydzień pełen harmonii. To będzie dobre dla ciebie jak i twojej relacji. Roziwqzesz trudne kwestie a na ich fundamentach zaczniesz budować trwały związek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu musisz skupić uwagę przede wszystkich na sprawach swojego zdrowia. Ostatnio dokucza tobie ból ale ty go zbagatelizowałeś i nawet nie poznałeś źródła jego pochodzenia. Tak dalej być nie może. Zbyt wiele już wziąłeś leków przeciwbólowych. Pora na konkretne działania zdrowotne. Panna, gdyby zaszła taka potrzeba, zastąpi ciebie w pracy. Nie musisz się o nic martwić. Ratuj swoje zdrowie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall