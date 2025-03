Byk - 2025-03-31 / 2025-04-06

4 Mieczy, Gwiazda, Wieża Miłość zyskać może optymizm i nadzieję na przyszłość. Nie możesz jedynie odwracać się od niej plecami. Pozwól sobie na to, by zburzyły się stare struktury, by zrobić miejsce nowym, lepszym dla ciebie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Na pewne sprawy będziesz musiał spojrzeć bardziej krytycznym okiem. Czas przełknąć gorzką prawdę i zacząć wyciągać wnioski. Pomoże ci Bliźniak. Musisz tylko szczerze z nim o tym porozmawiać. Inaczej na nic zdadzą się wszelkie twoje starania. Znajdź, od czasu do czasu, chwilę na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. To bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall