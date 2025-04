Byk - 2025-04-07 / 2025-04-13

Gwiazda, 10 Pucharów, Królowa Denarów W tym tygodniu możesz liczyć na harmonijną i spełnioną relację. Gwiazda symbolizuje nadzieję i uzdrowienie, co oznacza, że stare rany mogą być wreszcie zagojone. Dziesiątka Pucharów to karta spełnienia. Warto dbać o partnera, bo szczęście w miłości przychodzi z wzajemnego wsparcia o czym mówi Królowa Denarów. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Postaraj się na pewne sprawy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. To nie bęzie takie złe a pozwoli ci dostrzeć coś, co mogło umykać twojej uwadze. Spotkanie z Panną wiele wyjaśni. Nie bój się tej rozmowy ona i tak prędzej czy później ale musi sie odbyć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall