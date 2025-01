Koziorożec - 2025-01-13 / 2025-01-19

Król Denarów, 10 Pucharów, Wisielec Twoja relacja pełna będzie zadowolenia oraz będzie stabilna. Dzięki temu możesz skupić się na innych sprawach. Daj sobie czas na refleksję oraz na przemyślenia, odnośnie swoich i swojej ukochanej osoby, potrzeb. Rodzina twoja w tym tygodniu będzie się dopominała o uwagę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że możesz dosłownie ale i w przenośni ruszyć dalej. Tak naprawdę i szczerze w końcu ruszyć. Może nie planowałeś zmian ale one się zadziały i będą dobre dla ciebie. W tym tygodniu zamkniesz pewien rozdział twego życia, dotyczący spraw związanych z Panną. Powoli zaczniesz przechodzić do nowego. Nie możesz oglądać się za siebie. Śmiało za to patrz przed siebie, bo tam jest nowe i dobre dla ciebie to, na co tak długo czekałeś.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall