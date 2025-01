Koziorożec - 2025-01-20 / 2025-01-26

Cesarz, 5 Denarów, Królowa Pucharów To czas na budowanie solidnych fundamentów w miłości. Masz, razem ze swoją ukochaną osobą, podwaliny do tego. Bądź otwarty na jej uczucia i pragnienia ale nie bój się też swoich okazywać. Pokonacie wszelkie trudności. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu będziesz miał co robić nie tylko w pracy ale i w swoim życiu prywatnym. Powiesz sobie, że wreszcie znalazłeś balans i sposób na pogodzenie spraw zawodowych i osobistych. Znajdziesz też czas na podsumowania, rozmowy oraz przemyślenia. Zresztą do myślenia da tobie Panna oraz Byk. Zrozumiesz, że warto sięgać po marzenia i nie bać się, że się spełnią. O to przecież w końcu chodzi. Dobrze to zapamiętaj.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall