Gleba : żyzna, bogata w składniki odżywcze, a zarazem lekka i przepuszczalna, by woda nie zalegała przy korzeniach. Odczyn obojętny lub lekko zasadowy, w granicach pH 5,5-8,0. Ciężkie, gliniaste czy podmokłe ziemie to dla niej pułapka - korzenie szybko zaczynają gnić, a roślina traci wigor. By temu zaradzić, warto wmieszać w glebę piasek, żwir lub perlit, tworząc mieszankę, która pozwala wodzie płynąć swobodnie, a korzeniom oddychać.

Podlewanie : ziemia powinna być stale wilgotna, ale nigdy przemoczona czy błotnista. W typowe dni wystarczy podlewać raz w tygodniu, jednak w czasie letnich susz, gdy słońce praży bez litości, trzeba zwiększyć częstotliwość, dbając, by wilgoć dotarła głęboko do korzeni. Ważne jest wyczucie - zbyt hojna ręka z konewką może zaszkodzić bardziej niż chwilowy niedostatek wody.

Nawożenie: wiosną, kiedy roślina budzi się do życia, zafundujmy jej solidną porcję nawozu organicznego - może to być kompost, obornik granulowany lub biohumus - albo sięgnijmy po wieloskładnikowy specyfik z wyważoną dawką azotu, fosforu i potasu. Latem, w pełni sezonu wegetacyjnego, dokarmiajmy ją co 2-3 tygodnie, by podkręcić tempo wzrostu i wydobyć obfitość kwitnienia