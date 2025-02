Koziorożec - 2025-02-24 / 2025-03-02

Cesarzowa, Król Mieczy, 6 Pucharów W twojej relacji zagości więcej zrozumienia oraz ciepła, jakim siebie zaczniecie obdarzać. Włącz logiczne myślenie a będzie dobrze. Twoja przeszłość będzie miała wpływ na teraźniejszość ale jeśli wyciągniesz z niej lekcje, wszystko będzie dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu czeka ciebie kilka niespodzianek. Jedne będą dobre a inne znów niekoniecznie. Mimo to, niczym się nie przejmuj, dalej rób swoje przy udziale Barana, Byka a nawet Bliźniaka. To będzie udany tydzień. Pod koniec tygodnia, zaplanuj weekendowy wypad w gronie swoich prawdziwych przyjaciół.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall