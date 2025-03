Koziorożec - 2025-03-03 / 2025-03-09

Śmierć, Król Pucharów, Sąd Boży Twoja intuicja i wrażliwość mogą teraz pomóc ci zrozumieć potrzeby partnera. Bądź troskliwy i empatyczny, a twoja relacja rozkwitnie tak, jak tego tylko pragniesz. Pamiętaj o wyrażaniu swoich pozytywnych emocji. Będzie w końcu dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu zrealizujesz swoje plany a nawet zrobisz jeszcze więcej. To za sprawą współpracy z Wodnikiem oraz Baranem. Od nich możesz uczyć się dobrego planowania. W pracy zaś zostaniesz doceniony i nawet zostanie tobie powierzone bardzo ważne zadanie do wykonania. To korzystnie wpłynie na twoją samoocenę. Również twój dobrostan zdecydowanie się poprawi.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall