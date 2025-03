Koziorożec - 2025-03-24 / 2025-03-30

Królowa Denarów, Diabeł, 10 Mieczy Nie daj się wciągnąć w negatywne działania czy schematy, które mogą źle wpłynąć na twój obecny związek. Twoja obecna sytuacja materialna jest dobra i stabilna. Wykorzystaj ją do umocnienia więzów twojej partnerskiej relacji. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Pewna sytuacja w tym tygodniu pójdzie nie tak, jak trzeba. Trochę to ciebie zbije z tropu. Ważne, by się nie rozczarował, bo to może zawalić porządek całego twego tygodnia. Musisz zapanować nad emocjami. Z drugiej strony, jeśli coś nie działa, nie ma sensu trzymać się tego. Dobrze to przemyśl w towarzystwie Lwa.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall