Koziorożec - 2025-04-07 / 2025-04-13

Cesarz, 5 Mieczy, 6 Denarów Koziorożce mogą stanąć przed wyzwaniami w relacjach. Cesarz sugeruje potrzebę stabilności i porządku. Piątka Mieczy ostrzega przed konfliktami. Bądź ostrożny. Razem zachęcajcie się do dzielenia się tym, co czujecie względem siebie. Ważne jest, aby unikać rywalizacji i skupić się na budowaniu zdrowej relacji opartej na wzajemnym szacunku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że nie ma co czekać na cud tylko zakasasz rękawy i weźmiesz sprawy w swoje ręce. Znajdziesz wsparcie, ponieważ inni też już mają dość czekania. Razem z Baranem i Bykiem wejdziesz w trym działania i już nikt i nic was nie powstrzyma.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall