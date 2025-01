Lew - 2025-01-13 / 2025-01-19

6 Pucharów, Słońce, Król Buław Twoja pewność siebie przyciągnie do ciebie osoby, które mogą stać się potencjalnymi życiowymi partnerami o ile wciąż jesteś singlem. Tu wiele od ciebie zależy. Twoja praktyczność oraz odpowiedzialność, przyniosą harmonię jeśli jesteś w związku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień będzie dla ciebie czasem spełnienia i sukcesów. Będziesz pełen energii i gotowy na wszelkie wyzwania, które przyniesie tobie los. Pamiętaj, że ten sukces jest też udziałem Ryby oraz Wodnika. Im też należy się podziękowanie. Czasami warto puścić wodze fantazji i pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Nie daj się do tego długo namawiać. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i pozwól sobie na odkrywanie świata w nowy sposób. To dobry czas na realizację swoich marzeń i celów.