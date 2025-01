Lew - 2025-01-20 / 2025-01-26

Siła, Królowa Buław, 10 Denarów Twoja pasja i zamiłowanie zostaną docenione przez twoją kochającą osobę. To czas na pokazanie swojego prawdziwego oblicza w miłości. Twoja relacja jest stabilna a ty możesz skupić się na sprawach zawodowych. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Jeśli raz coś sobie zaplanujesz, postaraj się nie rezygnować z tych planów pod żadnym pozorem. Nie daj się też wyprowadzić w pole innym osobom, którym nie zależy na twoich sukcesach. Dobrze o tym wiesz i musisz mieć tak zwane baczenie na pewnego Wodnika oraz pewnego Byka. To oni mogą stać za tym, by doprowadzić ciebie do upadku. Nie daj się i z całych sił walcz o swoją pozycję. Wieczorami zaś postaraj się żyć chwilą i znajdź czas na zabawę i na miłe spędzanie czasu w gronie tych, których lubisz najbardziej.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall