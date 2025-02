Lew - 2025-02-17 / 2025-02-23

Słońce, 4 Pucharów, Cesarz Czas na chwilę odpoczynku i zregenerowania sił, by móc pełniej dawać siebie. Potrzebujesz spokoju, abyś mógł podjąć najlepsze decyzje w miłości. Do swoich relacji musisz wnieść stabilność i odpowiedzialność.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Wymagał będziesz w tym tygodniu uznania i szacunku. Z innymi znakami, jak Baran czy Strzelec, łatwiej będzie ci znaleźć wspólny język, ale z bardziej ugruntowanymi znakami, jak Byk czy Koziorożec, może to być wyzwanie. Dąż do zrozumienia tego, że miłość to także dawanie przestrzeni, aby nie stłumić partnera swoją dominującą energią. Miej to uwadze a będzie dobrze.