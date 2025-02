Szybkie spożywanie posiłków prowadzi do otyłości

Odpowiednio zbilansowana, zdrowa dieta i regularny wysiłek fizyczny to podstawa do zachowania witalności, dobrej kondycji i prawidłowej masy ciała. Niestety wiele osób, będąc w ciągłym pośpiechu, spożywa posiłki w ekspresowym tempie, przez co nie tylko obciąża układ pokarmowy, ale i zwiększa ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości.