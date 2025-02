Ekspert wskazuje datę. Wtedy rezerwuj urlop

Najlepszy czas na organizację wyjazdów na Wielkanoc i majówkę to co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem. Eksperci eSky.pl podkreślają, że coraz więcej osób rezerwuje wakacje z dużym wyprzedzeniem, co sprawia, że atrakcyjne oferty szybko znikają.

Według naszego wspólnego badania z GfK niemal połowa polskich respondentów (42 proc.) rezerwuje dłuższe podróże minimum trzy miesiące przed wylotem. Wiedzą bowiem, że znalezienie atrakcyjnych ofert last minute obecnie graniczy z cudem, gdyż najlepsze wycieczki wyprzedają się na pniu. wyjaśnia Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Z tego powodu warto jak najwcześniej zaplanować i zarezerwować wyjazd na Wielkanoc lub majówkę. W taki sposób można skorzystać z najlepszych ofert cenowych oraz mieć większy wybór atrakcyjnych miejsc noclegowych. Zwlekanie z decyzją może skutkować ograniczoną dostępnością oraz wyższymi kosztami podróży i zakwaterowania.

Polacy masowo rezerwują tam majówkę. Ciepło i pięknie

Eksperci w pierwszej kolejności wskazują Maltę, jako kierunek idealny na spędzenie Wielkanocy oraz majówki. Wyspa jest atrakcyjna z kilku powodów. Przede wszystkim jest tam w kwietniu ciepło oraz słonecznie, co sprawia, że jest to dobry czas na aktywne zwiedzanie. Także będą mogli skorzystać ci, którzy lubią spędzać swój urlop na plaży. Należy jednak zaznaczyć, że obchody Wielkanocy na Malcie są dosyć uroczyste, więc można uczestniczyć w różnorodnych zwyczajach religijnych. Ceny zakwaterowania w okresie świąt na 7 nocy i lotu rozpoczynają się już od 1500 zł za osobę. Natomiast podczas majówki musimy przygotować się na wydatek rzędu przynajmniej 1700 zł. Polacy najchętniej wybierają miejscowości takie jak Qawra, Sliema czy Mellieha.

Kierunek idealny na Wielkanoc. Ceny będą dużo niższe

Na popularności zyskuje także Cypr, który jest szczególnie piękny połową kwietnia oraz początkiem maja. Najbardziej Polaków przyciąga wiosenna pogoda, gdyż temperatura na wyspie sięga ok. 23 stopni Celsjusza. Dodatkowo będzie znacznie mniej turystów niż w sezonie wysokim, choć rodaków w tym roku tam nie zabraknie. Dodatkowo ceny lotów i noclegów będą niższe niż w czerwcu lub lipcu. Za nocleg 7-dniowy i transport zapłacimy ok. 1500 zł za osobę, a tyczy się to zarówno Wielkanocy, jak i majówki. Najlepsze oferty znajdziemy w miejscowościach takich jak Pafos, Ayia Napa i Peiya.

W maju odczuwalne jest już tam niemalże lato. Słonecznie i blisko

W 2025 roku Polacy stawiają także na hiszpańskie wakacje, a zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. Dlaczego? Pogoda zaczyna być tam coraz bardziej podobna do lata. Przyjezdnych może zafascynować okres Semana Santa, czyli tamtejszy Wielki Tydzień, z którym wiążą się szczególne wydarzenia kulturowe. Turyści podziwiają pięknie ozdobione platformy oraz biorą udział w festiwalach kuchni regionalnych. Najlepsze oferty znajdziemy na wybrzeżu Costa Blanca, czyli w Alicante i Benidom. Za takie wakacje zapłacimy w kwietniu już ok. 1800 zł za osobę za 7 nocy wraz z przelotem. Gdzie jeszcze? Costa de la Luz — Cadiz i Huelca za ok. 1900 zł za osobę, a Costa del Sol — Malaga, Marbella co najmniej za 2200 zł. W maju ceny będą różnić się o ok. 200 zł od oferty.

Polaków będzie tam na pęczki. Hity turystyczne 2025 na wiosenny wypad

Wielkanoc w Grecji to doskonała okazja, by cieszyć się nie tylko wspaniałą pogodą, ale i tradycjami prawosławnymi, w tym potrawami takimi jak magiritsa czy kokoretsi. Można wybrać kontynentalne destynacje, takie jak Saloniki czy Riwiera Olimpijska, albo popularne wyspy, między innymi Kreta oraz Rodos. Ceny pakietów na Wielkanoc zaczynają się od 1200 zł na wyspach i 1600 zł na kontynencie za 7 nocy, a w maju rozpoczynają się od ok. 1500 zł.

Włochy to kolejne miejsce, które tętni życiem w czasie świątecznym. Można brać udział w licznych procesjach, ucztach i tradycji obdarowywania się czekoladowymi jajkami. Ceny wyjazdów zaczynają się w okresie Wielkanocy od 1100 zł za osobę — Rimini, Palermo, Katanii, Neapolu i Wenecji. Natomiast wyjazdy do Kalambrii i Abruzji od 1200 zł.

