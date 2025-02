Joanna Opozda to polska aktorka i modelka, która zdobyła popularność dzięki rolom w serialach telewizyjnych, takich jak "Pierwsza miłość" i "M jak miłość". To właśnie praca zawodowa daje jej radość, ale mimo to rzadko pojawia się na imprezach związanych z branżą.

Kiedy gwiazda już pojawi się na takim wydarzeniu, skupia na sobie uwagę zebranych i to nie bez powodu. Piękna Joanna tym razem postawiła na złoto, co sprawiło, że dosłownie promieniała.

Joanna Opozda pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku 2024 w efektownej złotej mini sukience, która podkreślała jej opaloną skórę i eksponowała zgrabne nogi. To jednak niejedyne, co przyciągało uwagę. Gdy gwiazda obróciła się tyłem, zebranym ukazały się wyrzeźbione plecy gwiazdy, które sukienka również odsłaniała.

"Miałam taki czas, że nie akceptowałam niektórych rzeczy w sobie. Ale teraz mam troszeczkę inne podejście do piękna, do tego co jest piękne, do definicji piękna" - powiedziała niegdyś w rozmowie z portalem Jastrząbost.pl.