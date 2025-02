Lew - 2025-02-24 / 2025-03-02

Królowa Buław, Sąd Ostateczny, 8 Pucharów Przyciągasz miłość do siebie i działasz jak magnes a mimo to wciąż jesteś sam. Jeśli nie wyciągniesz wniosków z przeszłości, nic, w twoim życiu ucuzciowym, się nie zmieni. A przecież chcesz coś zmienić. Musisz działać, samo nie zrobi się nic. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Uważaj dziś na działania Wodnika oraz Strzelca. Te dwie persony chcą uwikłać ciebie w swój konflikt. To nie będzie dobre. Możesz wiele stracić jeśli nie wszystko. Unikaj też plotek. One mogą wyrządzić wiele krzywd a ciebie postawić w bardzo negatywnym świetle. Musisz dbać o swój wizerunek. Koniec tygodnia przyniesie ulgę.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall