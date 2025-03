Lew - 2025-03-03 / 2025-03-09

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Staraj się nabrać więcej dystansu do siebie. Nie każdy, kto sobie z ciebie żartuje, robi to, by sprawić tobie przykrość. Musisz o tym wiedzieć a nawet potrafić się śmiać z siebie samego. To dobrze wpłynie na twoje zdrowie psychiczne. Zmień nastawienie do kilku osób, zwłaszcza do Koziorożca oraz Raka. Lepiej i łatwiej zacznie się wam układać współpraca.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall