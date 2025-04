Lew - 2025-04-07 / 2025-04-13

Siła, 3 Pucharów, Równowaga Promieniować od ciebie będzie siła oraz charyzma. Karta Siły właśnie wskazuje na wewnętrzną moc, która przyciągnie partnerów. Zapowiadają się też radosne chwile w gronie bliskich, co wzmocni wasze relacje. Nie zapominaj o równowadze między pracą a miłością. Tydzień ten, to idealny czas, na cieszenie się miłością i wspólne świętowanie życia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie wszystko będzie jasne tak, jakbyś chciał aby było. Dlatego też musisz mieć oczy wokół głowy. Ktoś zrobi jedno a inne pomyśli lub odwrotnie. Dlatego ręka na pulsie być musi. Lekko nie będzie ale odpoczniesz już pod koniec tygodnia w gronie Panny i Koziorożca. Będzie wam dobrze.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall