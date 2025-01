Panna - 2025-01-20 / 2025-01-26

Równowaga, 4 Mieczy, As Pucharów Nadszedł czas na wspólne siebie zrozumienie i co zatem idzie, harmonię w twoim związku. Długo na to czekałeś i wreszcie jest. Otwórz się teraz na waszą wspólną miłość a znajdziesz spełnienie i ukojenie. Znajdź równowagę między pracą a swoimi pasjami. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie tydzień, w którym zrozumiesz, że nie samą pracą żyje człowiek. Obok ciebie są ludzie, którzy zasługują na twoją uwagę a już za chwilę tej uwagi będą wręcz od ciebie wymagać. Nie doprowadź do tego stanu bo mocno tego pożałujesz. Strzelec oraz Waga bardzo liczą na spotkanie z tobą. Jeśli jesteś singlem ale chodzisz na randki, dobrze się zastanów, czy wciąż tobie odpowiada taki model szukania drugiej połówki.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall