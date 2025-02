Panna - 2025-02-24 / 2025-03-02

Sprawiedliwość, 9 Denarów, 3 Mieczy By wszystko było dobrze, zachować musisz w swojej miłości równowagę. To jest kluczowe. Wówczas wszystko będzie się dobrze układać. Zacznij też samodzielnie podejmować pewne decyzje. Pod koniec tygodnia zaskocz czymś swoją ukochaną osobę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie bardzo ciekawy tydzień. Wiele spraw pójdzie po twojej myśli. Kilka spraw nadal będzie wisieć ale nie będzie wpływało na codzienne funkcjonowanie. Strzelec oraz Byk bardzo liczą na spotkanie z tobą w tym tygodniu. Pora nadrobić przyjacielskie zaległości i będzie to na twojej głowie. Reszta się sama ułoży.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall