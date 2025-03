Panna - 2025-03-03 / 2025-03-09

O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu skup się na sprawach swoich bliskich. Musisz koniecznie znaleźć czas, by się im poświęcać i razem z nimi podejmować różne aktywności. Waga oraz Ryba będą ci za to bardzo wdzięczne. Gdy zaś usłyszysz kilka słów gorzkiej prawdy, na nikogo się nie obrażaj. W końcu to prawda. Ta zaś potrafi boleć. Masz wiele do naprawienia.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall