Rak - 2025-01-13 / 2025-01-19

Księżyc, Król Kielichów, As Denarów W swoich emocjach będziesz bardzo zmienny w tym tygodniu. To nie do końca będzie się podobało twojej drugiej połowie. Musisz dać jej odczuć, że może liczyć na ciebie. Dojrzałość emocjonalna zaś przyniesie stabilność w twoim związku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień będzie dla ciebie czasem skupienia i refleksji. Zastanów się nad tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne i skoncentruj się na swoich celach. Pamiętaj, że siła tkwi w tobie, więc nie poddawaj się nawet w najtrudniejszych momentach. Pamiętaj też, ze zawsze możesz liczyć na wsparcie Byka oraz Strzelca. Bądź pewny swoich decyzji i zaufaj swoim instynktom. To dobry czas na podejmowanie nowych wyzwań.