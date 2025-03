W relacjach prywatnych nie wahaj się przed powiedzeniem tego, co czujesz, podjęciem kroków. Świat należy do odważnych. Druga Strona nie zorientuje się w Twoich pragnieniach, o ile nie dasz im wyrazu. Nie bój się ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i śmiało po to sięgają. W finansach trzeba zachęcić kogoś do działania, stale nadzorować jego pracę.