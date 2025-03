Faro wyróżnia się bardzo przystępnymi cenami , zwłaszcza na tle innych europejskich miast. Kawę wypijesz już za 1,05 euro (ok. 4,50 zł), a kieliszek portugalskiego wina kosztuje zaledwie 2,10 euro (ok. 9 zł).

Stolica Algarve to także raj dla miłośników ciepła . Faro to jedno z najsłoneczniejszych miast w Europie, które szczyci się ponad 3000 godzin słońca rocznie .

Dla osób szukających większej prywatności idealnym miejscem będzie Praia do Ancão, gdzie możesz zrelaksować się w ciszy, otoczony wydmami i czystą wodą. To doskonała lokalizacja dla tych, którzy cenią sobie kontakt z naturą.

Co ciekawe, lotnisko powstało zanim Ria Formosa zyskała status terenu chronionego, co uczyniło tę wyjątkową przyrodniczą enklawę jeszcze bardziej unikalną.

Stare Miasto w Faro zwane przez mieszkańców Cidade Velha to labirynt małych uliczek. Starówka położona jest na lekkim wzgórzu przez co spacerując uliczkami mamy wrażenie, że lekko się wspinamy. Uliczki są brukowane z zabytkowymi kamienicami. Cały obszar ma swój niepowtarzalny klimat

Museu Municipal de Faro , usytuowane tuż obok katedry Igreja de Santa Maria, to miejsce dedykowane historii i kulturze Portugalii. Oferuje bogate ekspozycje, które ukazują dzieje kraju od czasów prehistorycznych aż po współczesność.Dodatkowym atutem są czasowe wystawy prezentujące prace artystów z różnych zakątków świata. To idealny punkt dla miłośników historii i sztuki!

Arco da Vila to jedna z głównych bram prowadzących do historycznego centrum Faro, zbudowana w 1812 roku na polecenie biskupa Francisco Gomes do Avelar. Łuk wyróżnia się rzeźbą Tomasza z Akwinu, sprowadzoną z Włoch. Przechodząc przez ten imponujący łuk, wkraczamy prosto do malowniczego Starego Miasta, pełnego historycznego uroku i architektonicznych skarbów.