Rak - 2025-01-20 / 2025-01-26

Gwiazda, 4 Pucharów, 7 Pucharów Wciąż masz nadzieję na miłość. Pamiętaj, że to właśnie ona umiera ostatnia a ty się nie poddawaj. Nie zamykaj się na nowe doświadczenia czy na nowe znajomości. Stagnacja nie służy dobru a już na pewno nie służy znajdowaniu miłości życia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że masz kontrolę nad swoim własnym życiem. To będzie dobre i doda tobie wiatru w żagle i pójdziesz do przodu. Szef złoży tobie, w środku tygodnia, pewną propozycję, której odmówić nie powinieneś. To może bardzo dobrze ciebie ustawić. Strzelec będzie twoim wsparciem i nie pozwoli, by dopadły ciebie wątpliwości związane z tą sprawą. Słuchaj się jego a dobrze na tym wyjdziesz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall