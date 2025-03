Rak - 2025-03-31 / 2025-04-06

Księżyc, 2 Mieczy, 4 Pucharów Emocje mogą stać się bardzo przytłaczające. Uważaj zatem na swój emocjonalny stan. Nie pozostało wiele czasu na podjęcie decyzji. Od tego zależy przyszłość twojego związku. Być albo nie być w nim, o to jest pytanie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie martw się tym, co wydarzy się na początku tygodnia. Jeśli tak jednak zrobisz, będzie to miało wpływ na cały tydzień i nie zawsze będzie to pozytywne. Jeśli będziesz miał oczy szeroko otwarte, Los uśmiechnie się do ciebie. Skorpion liczy, że w tym tygodniu, znajdziesz dla niego czas. Zatem jak będzie?



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall