Prosty przepis na casualową stylizację? Modne już od kilku sezonów jeansy z szerokimi nogawkami i wysokim stanem. Cichopek postawiła na model zdobiony kieszeniami z przodu. Dobrała do niego różową bluzkę we wzory i z dekoltem V.

Lekko przeskalowany komplet to propozycja idealna również na nieco mniej formalne okazje. Zwłaszcza, jeśli uzupełnimy go o sportowe buty. Garnitur sprawdzi się idealnie również w wersji na co dzień. Oprócz tego jest świetną alternatywą dla sukienki.