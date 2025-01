Ryby - 2025-01-13 / 2025-01-19

Wisielec, Król Pucharów, 9 Pucharów Skup się w tym tygodniu na sobie i własnych potrzebach. Gdy to uda się tobie osiągnąć, będziesz gotowy do tego, by móc skupić się na potrzebach swojej drugiej połowy. To przyniesie nowe doświadczenie a ty przecież lubisz, jak dzieje się coś nowego, co tylko inspiruje i daje siłę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu możesz na spokojnie zaplanować swoje nowe cele. Opracuj od razu plan działania, który pozwoli tobie te cele osiągać. Pamiętaj o współpracy z Bykiem czy Baranem. Twoje ostatnie, z nimi projekty, okazały się być sukcesem zatem może podobnie będzie i teraz. W gronie twoich przyjaciół zacznie się wreszcie układać i będziecie mogli spotkać się całą paczką a nie, jak to bywało ostatnimi czasy, tylko z niektórymi. Wszystko wreszcie wraca do normy.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall