Goździki kojarzą się głównie ze świętami i korzennym zapachem, ale ich właściwości lecznicze znane są od wieków. W medycynie naturalnej używano ich do łagodzenia bólu zębów, infekcji gardła i problemów trawiennych. Dzisiaj, dzięki rosnącej popularności naturalnych metod leczenia, goździki znów wracają do łask - i to w bardzo prostej formie. Wystarczy wrzucić kilka do kubka z ciepłą wodą, poczekać kilka minut i wypić. Napar ma przyjemny, lekko korzenny smak, a efekty mogą być zaskakujące!

Za działanie goździków odpowiada eugenol - naturalna substancja o silnych właściwościach przeciwbólowych i antybakteryjnych. To właśnie dlatego goździki były dawniej wykorzystywane jako środek przeciwbólowy na bolące zęby - wystarczyło rozgryźć jeden, by poczuć ulgę. Eugenol działa podobnie jak niektóre leki przeciwbólowe, choć w łagodniejszy sposób.