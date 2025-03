Po cichu niszczą nasze jelita. Dietetycy biją na alarm

W Unii Europejskiej dopuszczonych do stosowania jest około 330 różnych dodatków do żywności. W teorii są one uznawane za bezpieczne, jednak ich nadmiar w codziennej diecie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Kliniczny dietetyk Kamil Paprotny w rozmowie z WP abcZdrowie zwrócił uwagę na rosnącą skalę zaburzeń jelitowych, które są związane właśnie z nadmiernym spożyciem przetworzonych produktów.