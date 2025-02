Ryby - 2025-02-24 / 2025-03-02

Wisielec, 10 Pucharów, Rycerz Denarów Pora, byś na sprawy miłości, spojrzał z zupełnie innej perspektywy. Może dojrzysz coś, co umykało dotąd twojej uwadze? Pamiętaj, że stabilny związek buduje się małymi krokami ale trzeba twardo stąpać po ziemi. Szczęście jest w zasięgu wzroku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie tydzień pełen sukcesów, w których to właśnie ty będziesz święcił triumfy. Dzięki temu nabierzesz jeszcze większej wiary w siebie i w swoje możliwości i zaczniesz iść do przodu jak burza. I to będzie dobre. Ktoś w twoim otoczeniu będzie chciał zamęczyć ciebie swoim gadaniem. Uważaj na tego Skorpiona. Postaraj się być ponad to.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall