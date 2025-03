Ryby - 2025-03-03 / 2025-03-09

Arcykapłanka, 4 Mieczy, Słońce W tym tygodniu twoja intuicja będzie bardzo wyostrzona. Kieruj się nią a unikniesz kłopotów. Znajdź czas na emocjonalny odpoczynek. Zrobisz to u boku swojej drugiej połowy. Otwórz się wreszcie na miłość. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Zacznij realizować swoje marzenia a nie tylko o nich mówić. To dobry tydzień na działania. Czas mówienia się skończył. Spójrz na pewne sprawy realnie a nawet dość krytycznie. To pomoże tobie twardo stanąć na ziemi i przejdziesz do czynów. Masz u swego boku prawdziwych pomocników w postaci Byka i Raka. Możesz na nich liczyć. Znajdź również trochę czasu na aktywność fizyczną. W końcu lato się zbliża a ty dobrze chcesz wyglądać na plaży.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall