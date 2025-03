Ryby - 2025-03-31 / 2025-04-06

Księżyc, 4 Pucharów, Gwiazda Możesz czuć się czymś przytłoczony a nawet znudzony. Czy coś ciebie męczy w twoim związku? Odpowiedzi szukaj w sobie. Z drugiej strony nie wstydź się okazywania swoich prawdziwych uczuć. W końcu liczy się tylko szczerość w związku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Postaraj się jak najszybciej uporządkować te sprawy, które tobie zwyczajnie ciążą. One powodować będą zastój a ty tego, w tym tygodniu, nie potrzebujesz. Jeśli zajdzie potrzeba, pierwszy wyciągnij dłoń po pomoc, zwłaszcza do Byka, Lwa czy też Raka. Oni nie zawiedli do tej pory i tego nie zrobią. Pod koniec tygodnia znajdź czas dla Skorpiona ze swojej bliskiej rodziny. To ci się naprawdę opłaci.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall